Daan Heymans (Waasland-Beveren): "Dit was het moment om Genk te pakken"

Daan Heymans liep zondag de longen uit zijn lijf tegen Racing Genk. De jonge Belg was na afloop uiteraard tevreden met het punt dat Waasland-Beveren overhield in haar laatste match van 2020.

"Met een punt op Genk moet je altijd tevreden zijn, en we deden het bovendien op een goede manier", aldus Heymans. "Ik denk dat we trots mogen zijn op deze prestatie. Ik had het gevoel dat dit het moment wa om Racing Genk te pakken, ze waren niet op hun niveau van de voorbije weken. We hebben hun kwaliteiten goed opgevangen."

En zo sluit Waasland-Beveren 2020 af met 19 punten, amper twee punten meer dan hekkensluiters Moeskroen en STVV. "Of ik tevreden ben? Je wilt altijd meer als sportman. Anderzijds: vorig seizoen hadden we amper een punt meer na een volledige campagne. Vooraf hadden we hiervoor getekend. Nu wordt het zaak om ons klaar te maken voor januari. Er komen enkele zware weken aan, waarin we moeten zorgen dat we mee zijn", besluit Daan Heymans.