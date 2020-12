Opvallend: Verdediger Waasland-Beveren trekt tegen regels in naar thuisland: "Zal de gevolgen moeten dragen"

Aleksandar Vukotic verscheen zondag tegen Racing Genk eindelijk nog eens aan de aftrap. De boomlange Serviër speelde erg sterk. Al zou het zomaar kunnen dat zijn basisplaats weer voor even kwijt zal zijn.

Op de persconferentie gaf Vukotic immers te kennen dat hij van plan is naar zijn thuisland te reizen de komende dagen.

"Ik ga inderdaad vier dagen naar Servië, ik kom op 1 januari terug. Ik kan eindelijk mijn zoontje zien, die begin oktober is geboren. Mijn familie komt altijd op de eerste plaats. Dat ik daarna zeven dagen in quarantaine moet? Ja, normaal wel."

Toen Nicky Hayen wat later gevraagd werd of er nog spelers toestemming kregen om het land te verlaten, schuifelde de coach van Waasland-Beveren wat ongemakkelijk op zijn stoel. "Nee, ik denk het niet. De regels zijn duidelijk. Wie niet luistert, zal de gevolgen moeten dragen. Er zal sowieso een serieuze financiële sanctie zijn. Maar we zullen zien", aldus Hayen.