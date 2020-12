Danny Vukovic zag er niet goed uit bij vrije trap Koita: "Die bal maakt zo'n vreemde beweging in de lucht"

Het was schrikken op slag van rust. Zoals wel vaker legde Koita vanuit een schier onmogelijke hoek aan. Toch waaide de bal erg knap in doel. Een wereldgoal en/of een fout van Genk-doelman Vukovic? We vroegen het aan de Australiër.

"Pff, ik zag erg veel vrije trappen van hem (Koita, nvdr.), dus ik wist wat ging komen. Die bal maakt zo'n vreemde beweging in de lucht, dat maakt het erg moeilijk voor een keeper. Niet elke speler kan dat, hij wel. De bal kwam op mij af en waait dan plots weer weg. Uiteraard is dit heel teleurstellend voor mij, zeker omdat ik het erna niet meer kon goedmaken." En zo bleef Racing Genk steken op een gelijkspel, maar sluit het 2020 af met een schitterende 25 op 30. "We weten allemaal dat het niet onze beste wedstrijd was. We kwamen tegen de gang van het spel op voorsprong, maar waren niet goed genoeg om dit vast te houden", aldus Vukovic. "Maar vergeet niet dat we niet lang geleden nog in de rechterkolom stonden en dat er twee trainers vertrokken zijn, waarvan eentje zelf geen dag kwam zeggen. Ik ben trots met wat we als ploeg gerealiseerd hebben na een moeilijke start."