67

Dorsch opent prima, Kums ziet zijn voorzet in corner geblokt worden. Die hoekschop levert niks op.



64

Het blijft niet veel soeps vooralsnog. Nog wat wissels bij Gent.



61

Terwijl Vanhaezebrouck een tweede wissel doet, is er een kans voor Yaremchuk, maar hij kan niet echt afdrukken. Hij claimt een elfmeter, maar krijgt die niet.



59

Daar is plots Suzuki met een mogelijkheid, maar Bolat kan nog in corner duwen. Dit had zomaar de 0-2 kunnen zijn.



56

Nog eens een vrije trap voor STVV. Die loopt helemaal uit de klauwen. Veelzeggend voor een droeve partij voetbal.



52

STVV plooit rustig terug, het tempo van Gent is te weinig om ze écht in verlegenheid te brengen.



49

Nog geen kansen na de pauze ...



46

De bal rolt opnieuw. Vanhaezebrouck heeft gewisseld, Depoitre komt tussen de lijnen.



45+20

Lekkere soep. Hebben we dat toch!



45+20

En zo gaan we rusten met 0-1 na een erg, erg matige eerste 45 minuten. Het voordeel? Het kan bijna alleen maar beter ...



45

Een obligaat minuutje? Een obligaat minuutje!



43

Nu toch wat opgedoken spelers in de box van STVV, maar Castro-Montes en co kunnen niet echt afdrukken.



39

Nu ook Mohamamadi met een rush, maar Durkin werkt in corner voor het echt gevaarlijk kan worden.



37

Plots Yaremchuk alleen voor Schmidt, maar hij trapt half naast de bal. Daar zat toch wat meer in ...



33

Bukari bijna bij de bal, even later ook een schotje uit de tweede lijn. Dit is een droeve partij, we kunnen nu al niet wachten op de soep tijdens de rust.



30

Halfuur ver, geen veranderingen aan het front.



26

Nog eens een vrije trap voor STVV, maar deze keer afgevlagd voor buitenspel. Gent gaat toch iets moeten gaan verzinnen.



23



Doelpunt van Facundo Colidio

Boem, raket! Een zondagsschot op woensdagavond in de Ghelamco Arena. Bolat zag de bal voorbijzoeven en kon er echt niet bij. Lekker goaltje, Gent zal nu nóg meer moeten komen.



22

Vrije trap voor STVV, De Ridder met de inswinger, maar een aanvallende fout met de hiel en zo weg mogelijkheid voor het een kans kan worden.



19

Neen, een spannend of weergaloos begin kunnen we dit niet noemen. We zouden wel eens rustig kunnen indommelen. Wie belt ons wakker?



16

Marreh uit de tweede lijn, Schmidt duwt in corner en die hoekschop levert uiteindelijk niet veel op.



14

Het is niet dat de Buffalo's niet proberen, integendeel. Maar STVV heeft een ferme muur opgezet, met vaak elf man op de eigen helft.



10

Matig en gezapig begin, geen kansen voorlopig in de eerste tien minuten.



7

Appèl voor een strafschop van Yaremchuk, maar niet gefloten en er was ook al buitenspel.



4

Het begin van de wedstrijd is vrij gesloten te noemen.



1

De bal rolt in de Ghelamco Arena.



1

KAA Gent - STVV: 0-0





20:55

Opstellingen

KAA Gent: Sinan Bolat - Andreas Hanche-Olsen - Igor Plastun - Nurio Fortuna - Alessio Castro-Montes - Niklas Dorsch - Sulayman Marreh - Sven Kums - Milad Mohammadi - Osman Bukari - Roman Yaremchuk

Bank: Matisse Samoise - Anderson Niangbo - Laurent Depoitre - Davy Roef - Dino Arslanagic - Elisha Owusu - Bruno Godeau - Yonas Malede



STVV: Daniel Schmidt - Chris Durkin - Jonathan Buatu - Jorge Teixeira - Maximiliano Caufriez - Liberato Cacace - Dimitri Lavalée - Steve De Ridder - Facundo Colidio - Yuma Suzuki - Ilombé Mboyo

Bank: Ko Matsubara - Christian Br√ľls - Kenny Steppe - Samuel Asamoah - Duckens Nazon - Ibrahima Sankhon - Samy Mmaee