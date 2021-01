Vanhaezebrouck analyseert een aantal van zijn spelers: "Hij was als enige de hele match dreigend, outstanding" en "Misschien te vroeg om hem al te brengen"

Hein Vanhaezebrouck pakte met AA Gent een nuttig puntje tegen STVV. Na de wedstrijd was hij niet ontevreden en had hij het ook over een aantal van zijn spelers.

AA Gent pakte een puntje in eigen huis tegen STVV en coach Vanhaezebrouck was daar niet helemaal ontevreden mee (lees er HIER nog eens wat meer over). De oefenmeester van de Buffalo's sprak over een aantal spelers.

Zo had hij lof voor Alessio Castro-Montes: "Voor mij was hij de man van de match", aldus Vanhaezebrouck. "Hij was outstanding de hele match, de enige die dreigend was. En ik heb nog wel wat positieve dingen gezien."

Nieuwkomer Malede

Vanhaezebrouck bracht ook nieuwkomer Malede tussen de lijnen: "Hij kon zich minder doorzetten dan Castro-Montes aan de andere kant, maar hier mag je nog geen examen voor hem van maken."

"Misschien was het nog te vroeg om hem te brengen, het was zeker geen cadeau om hem nu al te brengen. Hij heeft goede en slechte dingen gedaan, maar we hebben alles wat we hadden qua offensieve krachten erin gegooid en hebben er alles aan gedaan."