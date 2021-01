Coaches reageren na late gelijkmaker: "Gek dat wij tevreden zijn na puntje tegen STVV" vs "Tegengoal is mijn fout, heb verkeerd gewisseld"

AA Gent en STVV deelden de punten na een pittige wedstrijd. Na de wedstrijd reageerden de coaches met wisselende gevoelens.

"Na een 1-1 gelijkspel thuis tegen STVV is het gek dat wij tevreden zijn en STVV ontevreden", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse na de wedstrijd. "Het had ook helemaal anders kunnen lopen, maar ik ben wel tevreden met de mentaliteit en overgave van mijn team."

"Ik wist op voorhand dat deze match mogelijk moeilijker zou worden dan die op bezoek bij OH Leuven. Maar we hadden natuurlijk op meer gehoopt dan een puntje. Een punt is te weinig, maar al bij al ben ik er tevreden mee."

Mea culpa

Peter Maes van zijn kant sprak over een "zuur puntenverlies" na de late gelijkmaker. "We gaven niks weg de hele wedstrijd, dan is het zuur dat het in de laatste minuut nog verkeerd loopt. We verliezen twee punten op deze manier."

Opvallend was het dat invaller Sankhon in de fout ging bij het tegendoelpunt: "Dat is niet zijn fout, maar de mijne. Ik laat hem invallen om het tempo van Gent te breken, maar tegen zijn voet terwijl ik nog een linkspoot heb zitten op de bank (Matsubara, nvdr). Dat had ik over het hoofd gezien, dit is mijn fout."