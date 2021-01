Oplossing in de maak voor overbodige Roman Bezus? 'Cypriotische interesse voor 30-jarige middenvelder'

Roman Bezus zit al een lange tijd vastgekluisterd op de bank, al valt hij tegenwoordig zelfs naast de selectie van de Buffalo's. De Oekraïner lijkt overbodig in de Ghelamco Arena, maar er lijkt een oplossing in de maak.

Roman Bezus speelt sinds januari 2019 voor KAA Gent, maar kon er nooit zijn plekje in het basiselftal afdwingen. Ook dit seizoen moet de 30-jarige middenvelder zich tevredenstellen met een rol als invaller. Hij startte in de competitie nog maar zeven keer in de basis. Hein Vanhaezebrouck lijkt ook niet meteen te rekenen op de diensten van de Oekraïner. In het duel van woensdagavond, tegen zijn ex-club Sint-Truiden, haalde hij zelfs de bank niet.

Volgens Het Nieuwsblad biedt het Cypriotische Anorthosis Famagusta een uitweg. Maar Roman Bezus staat niet happig tegenover het aanbod. Hij wil liever bij De Buffalo's blijven, maar vreest dat zijn speelkansen steeds meer zullen afnemen.

De aanvallende middenvelder streek in de zomer van 2015 neer op Stayen. Bij STVV was hij een vaste waarde en één van de basisspelers in het elftal. In 2019 nam Gent hem over, hij heeft in de Ghelamco Arena nog een contract lopen tot 2022.