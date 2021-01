Depoitre zorgde voor het puntje van de Gentse hoop: "Hebben nog kaarten te spelen" en "Als we winnen in Anderlecht ..."

In de absolute slotminuut zorgde Laurent Depoitre nog voor een puntje voor AA Gent. De spits gelooft er nog in voor de komende wedstrijden en maanden, zoveel is duidelijk.

"Het was een belangrijk doelpunt, want we wilden zeker niet verliezen. Een puntje is beter dan niets, maar we zijn en blijven natuurlijk ontgoocheld", aldus de goalgetter van dienst - al was het eigenlijk een eigen doelpunt van de STVV-defensie.

"Als een ploeg eerst kan scoren op bezoek in Gent, dan weet je dat het verdedigen wordt. Het was niet makkelijk om kansen te ontwikkelen tegen hen. Uiteindelijk is het goed dat we toch nog de 1-1 wisten te maken, maar we hadden op meer gehoopt."

Alles kort op elkaar

Gent geeft de strijd nog niet op, geeft Depoitre aan: "Alles staat nog dicht op elkaar in het klassement. En dus is er misschien zeker nog wat mogelijk. We denken nu alleen aan de volgende wedstrijd en niet meer te ver vooruit."

"Als we winnen van Anderlecht, dan komen we opnieuw dichter bij de ploegen in het klassement. Nu moeten we echt punten gaan pakken, het is jammer van het tegendoelpunt vandaag. Anders was de trein misschien vertrokken geweest. Maar we geloven er nog in, er is nog veel mogelijk en we hebben nog kaarten uit te spelen."