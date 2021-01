Spuwincident tijdens Gent - STVV? Fans furieus: "Hoop dat dit een staartje krijgt" en "Daar staan gevangenisstraffen op"

Een bijzonder momentje in de wedstrijd tussen Gent en STVV even voor de wissel van Yuma Suzuki. De Japanner zou mogelijk gespuwd hebben in een incident met Alessio Castro-Montes, maar arbitrage en VAR pikten dat niet op.

Of de fase nog een staartje zal krijgen? Dat is nog maar de vraag, want niemand binnen de arbitrage lijkt het te hebben opgemerkt.

Na een akkefietje tussen Castro-Montes en Suzuki een kwartier voor tijd, lijkt die laatste te spuwen. Wij zagen de beelden ook niet, maar vele Gent-supporters zijn verbolgen.

Hoop trouwens ook dat @RoyalBelgianFA meekeek naar Suzuki die spuwde naar Yaremchuk. Is op dat vlak ook niet aan zijn proefstuk toe (idem in augustus tegen Skulasson van KVO). Doe dat in Engeland en je mag het een paar weken op de tribune uitleggen #gntstvv — Filip Batselé (@FBatsele) January 27, 2021

#gntstv In your fucking face @stvv. Laat uwe sushi-eter nog maar eens een Aziatisch spuwke doen. — Always right (@Alwaysr08979898) January 27, 2021

Benieuwd wat het referee department van oordeel is over het spuwen van Suzuki. Dit kan gewoon en is normaal voor alle refs die aanwezig zijn vanavond. Sterk. Ik hoop echt dat dit een staartje krijgt. #gntstv @RoyalBelgianFA @DeBleeckereF @KAAGent @VRT_ExtraTime @stvv — K.V.D.L (@xGraziano) January 27, 2021