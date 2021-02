Enorme opdoffer voor Cercle in slotminuten in eerste competitieduel onder Vanderhaeghe

Veel werk aan de winkel voor Yves Vanderhaeghe. Cercle Brugge haalde hem in huis om de redding te bewerkstelligen. In het eerste competitieduel onder Vanderhaeghe stevende Cercle lang af op een 0-0. In het slot schonk De Camargo KV Mechelen nog de drie punten.

Koude temperaturen zaterdagavond in Brugge en het voetbal was ook niet om warm van te worden. Nochtans was het begonnen met een aardige Mechelse actie. Didillon ging plat op het schot van Hairemans. Een goed vervolg bleef achterwege. Het was vooral bikkelen en ook de standaardsituaties leverden niets op. Net als KVM had Cercle één mogelijkheid voor de pauze. Vanhoutte kopte naar Musaba en die viseerde de verste hoek. De Nederlander raakte de bal echter niet lekker en zo kon Thoelen klemmen. © photonews Met een gelijkspel zouden ze bij Cercle weinig opschieten en dus kwamen de Bruggelingen na de pauze scherp uit de kleedkamers. Eerst Hotić en vervolgens Somers stonden aan het kanon. Ze mikten net voorlangs en naast. Bij KV Mechelen wilden ze zich ook niet zomaar onbetuigd laten. Vanlerberghe haalde uit van op afstand. Zijn schot botste nog vlak voor Didillon, de Franse doelman verwerkte prima. © photonews Het waren zo'n pogingen waar de teams moesten op rekenen, want de creativiteit bleef grotendeels achterwege, ook in het laatste halfuur. Nochtans wilde KVM nog wel die winnende treffer en het pakte dan ook nog uit met een slotoffensief. Invaller Druijf kreeg een kopkans van dichtbij aan de tweede paal. Meer dan een hoekschop hield Mechelen er niet aan over. Kaboré vlamde kort nadien richting doel, via de vingertoppen van Didillon werd het opnieuw hoekschop. De Camargo schoof twee minuten voor affluiten de 0-1 wel in doel. De lijnrechter vlagde voor buitenspel, maar werd gecorrigeerd door de VAR. De drie punten gingen zo alsnog naar Mechelen. © photonews © photonews © photonews