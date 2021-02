Het Cercle Brugge onder Yves Vanderhaeghe: directer voetbal en de nadruk op een goede organisatie

Yves Vanderhaeghe heeft zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van Cercle Brugge achter de rug. Die partij draaide uit op een nederlaag, maar we kregen wel al een eerste indicatie van waar Vanderhaeghe met dit Cercle naartoe wil en hoe hij het behoud wil realiseren.

Wie het wel gewoon is om met Vanderhaeghe samen te werken vanuit de periode bij Kortrijk, is Hannes van der Bruggen. "Ik denk wel dat hij de aangewezen man is om het bij ons te doen kantelen", zegt de middenvelder over de coach met wie hij herenigd is. "De bedoeling was om iets meer vanuit de organisatie te spelen, het iets meer te controleren en ze niet te veel te laten draaien tussen de linies."

Er was tus toch al een bepaald verschil te zien tussen de aanpak van Paul Clement en die van Yves Vanderhaeghe. "Ik denk dat we iets directer spelen en de bal in de ruimte proberen te leggen. Dat is natuurlijk nog wat aanpassen. We moeten nog een beetje zien hoe we dat juist uitvoeren."

Vroeg dag

Vanderhaeghe nuanceerde enigszins dat hij al veel kon veranderen. Al is het wel duidelijk wat voor hem de basis moet zijn om uiteindelijk de redding te bewerkstelligen. "Ik was hier nog maar drie dagen, het was dus vroeg dag om het iets volledig nieuws naar voren te brengen. We hadden het zo goed gedaan in de beker. Defensief waren het dezelfde jongens. We hebben niet veel weggegeven."

Slechts twee clean sheets

Op dat laatste zal ook de volgende wedstrijden gehamerd worden, ook al slikte Cercle Brugge tegen Mechelen dus toch nog dat ene tegendoelpunt. "Cercle heeft nog maar twee keer de nul gehouden. Dat is heel weinig. Ik ga de jongens ervan overtuigen dat er zeker en vast nog driepunters zullen volgen als je weinig weggeeft."