Trainers na Cercle-KVM: Vanderhaeghe weet dat hij mentaal oplapwerk heeft en Vrancken wil ingesteldheid behouden

Yves Vanderhaeghe had uiteraard erop gehoopt met een overwinning te kunnen starten bij Cercle in de competitie. Het werd een heel ander scenario en dus moet er op de spelers ingepraat worden. Zijn collega Wouter Vrancken zag zijn team winnen zonder lang zijn beste niveau te halen.

"Ik vond ons dynamisch starten", vertelde Vanderhaeghe na afloop van de match. "We kregen in de loop van de eerste helft meer moeilijkheden om de balcirculatie van Mechelen tegen te houden. Ik ben blij met hoe we KVM vastzetten in de tweede helft en hen verplichtten de lange bal te hanteren. Het is een wedstrijd die op 0-0 moet eindigen en dan is dat misschien de logische uitslag."

Zeer ontgoocheld

Het werd echter nog 0-1 door een late treffer van De Camago en dat is wel aangekomen bij Cercle. "De trainers hebben zeker mentaal werk. De spelers waren heel ontgoocheld." Is er een fysiek probleem? "Cercle krijgt veel doelpunten tegen in de laatste 15 minuten, maar heeft er ook al veel gemaakt in die periode."

Voorts moeten ze bij Cercle vooral blij zijn dat ook Moeskroen en Waasland-Beveren verliezen en de kloof dus niet groter wordt. "Je moet dat niet onder stoelen of banken steken. Dit is de meest gunstige negatieve situatie", verwoordt Vanderhaeghe het op een aparte manier.

© photonews

Over de resultaten moeten ze zich bij Mechelen geen zorgen meer maken. Ook al heeft het al beter voetbal gespeeld. "Het was zeker niet onze beste eerste helft", ging Vrancken akkoord. "Er waren te veel onzorgvuldigheden. Controles die niet goed waren, passes van tien à vijftien meter die niet aankwamen, niet op de juiste voet inspelen. Te veel kleine dingen gingen mis die je goed moet doen om er tempo in te krijgen."

Persoonlijkheid van De Camargo

Wel volgde er nog een stevig einde van de wedstrijd. "Vanaf het midden van de tweede helft zagen we wel de dominantie die we liever vroeger hadden gezien. Vanaf het moment dat Druijf erin kwam, namen we het helemaal in handen en met De Camargo heb je altijd een persoonlijkheid in de box."

KV Mechelen kan volop naar boven kijken. Vrancken gaat er alleszins over waken dat de spelers dezelfde ingesteldheid aan de dag blijven leggen. "Het is leuk dat er een aanzienlijke kloof is met de ploegen achterin. Als we denken dat we een paar meter minder mogen maken, krijg je problemen. Als je aan 100% de wedstrijd in stapt, kunnen we mooie dingen laten zien."