Onur Kaya wil ver gaan bij KV Mechelen om contract te verlengen

Het was tegen RWDM van begin december geleden dat Onur Kaya nog in de basiself stond bij KV Mechelen. Met die kleinere rol kan hij echter perfect leven.

Tegen RWDM stond Kaya in de basis en hij deed dat zeker niet slecht. “Of ik nu tien, vijftien of negentig minuten krijg: ik probeer er telkens wat van te maken”, vertelde Kaya aan Het Nieuwsblad.

De 34-jarige Brusselaar is ondertussen geen vaste waarde meer bij KV Mechelen. Amper vier keer stond hij in de basis. Zijn contract loopt deze zomer af, maar Kaya hoopt erop dat er een verlenging komt.

Hij had al een gesprek met de club. “Ik had vorige week een goed gesprek met Tom Caluwé. Ik snap ook wel dat het voor de club moeilijke tijden zijn en dat ik, in verhouding tot mijn speelminuten veel geld kost. Als ik wil blijven, zal ik moeten inleveren. Daartoe ben ik ook bereid.”