Van Damme blijft fysiek goed overeind en geniet van Mechelse remonte: "Niemand die deze reeks had verwacht"

Joachim Van Damme was in de beker niet inzetbaar wegens last aan de adductoren. Wel kon Wouter Vrancken hem recupereren voor de verplaatsing naar Jan Breydel en de ontmoeting met Cercle. Al was het vooraf niet helemaal zeker of Van Damme wel effectief aan de aftrap zou staan.

Jawel dus. Sterker nog: Van Damme speelde de hele wedstrijd en leek fysiek niet al te veel last te hebben. "Fysiek zit ik wel goed. Natuurlijk, je speelt veel fysieke matchen. Het zijn niet alleen de meters die je maakt, ook de duels hebben impact. Na elke match is er schade. Hoe meer je er speelt, hoe groter die schade kan zijn. We hebben naar deze wedstrijd proberen toewerken en ik heb die kunnen afwerken zoals een andere."

Winst doet saaie partij vergeten

Zo heeft Van Damme zijn steentje kunnen bijdragen aan de overwinning, want in het slot maakte KVM nog de enige treffer. "Dat is altijd leutig, dan vergeet je heel veel. Dit is wel een opluchting, anders zou het een troosteloze 0-0 geweest zijn. Voor de neutrale toeschouwer was het wellicht een saaie partij. Voor mij en Rob Schoofs was het pittig, want het was de hele tijd de strijd aangaan voor die tweede ballen."

Hoe kwam het dat KV pas op het einde zijn wil kon opleggen? "We proberen altijd kwalitatief voetbal te spelen. Je hebt uw eigen plan, maar er is altijd nog een tegenstander en je moet zien hoe die het gaat aanpakken. Wie zetten ze vast, wie laten ze aan de bal, hoe kan je je vrij spelen? Cercle had het positioneel goed neergezet. We moeten ons ook niet beter achten dan we zijn", nuanceert Van Damme het slordige eerste uur.

Late goals zorgen voor gouden punten

Aan het eind van de rit zijn de punten wel opnieuw binnen. Dat KVM op een gegeven moment de degradatiezone achter zich zou laten, had iedereen wel gedacht. Maar dit, 7 zeges uit 9 wedstrijden? "We zijn al twee à drie maanden punten aan het pakken. Er is niemand die deze reeks had verwacht. Tegen Waasland-Beveren maakten we op het einde nog het verschil en nu opnieuw, dat zijn zes gouden punten."

Het verloop van het seizoen qua spelniveau en qua resultaat is misschien zelfs tegenstrijdig. "Ons voetbal is nu soms slechter dan in het begin van het seizoen. We zijn veel matuurder geworden. In het begin creëerden we telkens vier-vijf open kansen en gingen we met nul punten naar huis. Nu speel je drie-vier mogelijkheidjes bijeen en grijp je die kans wel. Dat smaakt wel zoet."