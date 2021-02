Ondanks bepalende goal van De Camargo goedgekeurd door VAR: "De videoref... Dat trekt op niets"

Het is door de tussenkomst van de VAR dat het doelpunt van Igor de Camargo werd goedgekeurd en de drie punten aan KV Mechelen toegewezen werden. De Braziliaanse Belg zal wel nooit helemaal VAR-fan worden. Wel heeft de 37-jarige ancien nog eens onderstreept dat hij nog altijd belangrijk is.

"Matchwinaar zijn was al een tijdje geleden", genoot De Camargo er van. "Knap om op deze manier te winnen: met heel veel geduld, ook verstand aan de dag te leggen en ook geloof in eigen kunnen. Gemakkelijk was het niet, met een nieuwe coach die een nieuwe filosofie en andere mentaiteit met zich meebrengt bij de tegenstander. Wij moesten ons spel proberen te brengen en weten dat we het verschil kunnen maken."

Toen De Camargo de netten deed trillen, ging de vlag de hoogte in voor buitenspel. Bijgevolg was het wachten, wachten, wachten... op wat de VAR zou beslissen. "Ik vind het wel jammer. De videoref... dat trekt op niets. De emotie is dan gewoon weg. Achteraf kon je nu nog wel vieren, maar de emotie van dat doelpunt is toch iets anders."

Contractkwestie

De Camargo zette het samenspel met Storm dat aan de basis van het doelpunt lag zelf op en kwam uit de tweede lijn. "Na het invallen van Ferdy Druijf speelde ik achter de spits. Dat heb ik bij Standard nog gedaan. Ik ben het nog niet verleerd." Was deze goal misschien ook een sollicitatie voor een nieuw contract? "KV Mechelen weet goed genoeg wat het aan mij heeft. We zullen zien."

© photonews

Er was geen vrees om zelf voor Druijf naar de kant te moeten. "Een spits weet hoe je een bal moet binnentrappen, of het nu de laatste minuut is of de eerste minuut. Als je slechte wedstrijd speelt, is het misschien verstandig om de spits eruit te halen, maar een spits weet hoe het moet."

Potentieel genoeg

De ambitie die er bij De Camargo altijd is, is er na deze zege niet minder op geworden. "We hebben in het begin van het seizoen punten laten liggen. Laat ons hopen dat ons dat niet opbreekt. We hebben potentieel genoeg om bovenaan te spelen. We treffen met Beerschot, Zulte Waregem en Oostende nog rechtstreekse concurrenten. Aan ons om te tonen waar we naartoe willen."