OHL legt matig Antwerp over de knie, met dank aan twee waanzinnige doelpunten

Een inspiratieloos Antwerp blijft achter met twee op negen na een 2-0 nederlaag bij OHL. Mercier en Al-Tamari braken in de eerste helft de ban met twee fenomenale doelpunten. Het team van Marc Brys speelde de wedstrijd volwassen en eenvoudig uit. OHL doet weer mee voor POI, Antwerp moet herbronnen.

Marc Brys had een verrassing in petto voor de match tegen de Great Old. De Antwerpenaar bracht Louis Patris aan de aftrap. De 19-jarige verdediger uit eigen opleiding speelde nog geen minuut op het hoogste niveau. De youngster zou zich schitterend van zijn taak kwijten.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de partij. Boya knikte een voorzet van Seck naast, Henry kon balverlies in de Antwerdefensie niet afstraffen. Nee, het eerste kwart van de wedstrijd had niet veel om het lijf. Al zou daar snel verandering in komen.

Wereldgoal(s)

Musa Al-Tamari slingerde zich een weg doorheen de vijandige achterlinie en werd neergehaald in het halve maantje. Een kolfje naar de hand van Xavier Mercier, die het leer snoeihard in de bovenhoek jaste. Een fenomenaal doelpunt, geen kans voor De Wolf.

De netten waren nog maar net gestopt met trillen, of het was alweer raak voor OHL. Al-Tamari kreeg de bal aangespeeld aan de rand van de zestien. Met een snoeiharde pegel in de verste winkelhaak gaf hij De Wolf voor de tweede keer in een handvol minuten het nakijken. OHL op rozen dankzij twee klasseflitsen, Antwerp diep in de problemen.

The Great Old ging voor de pauze tevergeefs op zoek naar de aansluitingstreffer via schuchtere pogingen van Gerkens en Refaelov. De Pauw kwam er nog het dichtst bij, maar na een snedige tegenaanval kopte hij de voorzet van Lamkel Zé net naast.

Antwerp vermoeid

Vlak na de pauze was Al-Tamari erg dichtbij zijn tweede van de avond. Zijn knal week af op een Antwerp-been, maar De Wolf hield zijn ploeg met een knappe reflex in de match. Antwerp kreeg maar geen grip op de wedstrijd. De Great Old oogde vermoeid, haast elke tweede bal viel voor een Leuvens been. Boya probeerde het van erg ver, maar de knal van de Kameroener vloog ver over.

Twintig minuten voor tijd gooide Vercauteren Mbokani en Buta in de strijd. Veel veranderde dat echter niet aan het spelbeeld. Antwerp kon op geen enkel moment de indruk wekken dat ze dit nog konden omkeren. Met nog een kwartier op de klok probeerde Refaelov het na een knappe aanval, maar Romo redde puik. De Venezolaan deed dat oog in oog met Lamkel Zé nog is over, na een listig passje van Mbokani. Aan de overzijde duwde de pas ingevallen Schrijvers het mes nog wat dieper in de Antwerpse wonde.

Het geloof was dan al lang weggeëbd bij de Great Old, dat door deze nederlaag achterblijft met twee op negen. OHL won verdiend: het gaf amper ruimte weg en werd geholpen door twee fantastische ingevingen. Door deze driepunter mengt OHL zich terug in het POI-debat. De Leuvenaars tellen amper drie punten minder dan KRC Genk, het nummer drie.