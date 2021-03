Musa Al-Tamari veegt nul van de tabellen: "Op training heeft hij zo al drie autoruiten ingetrapt"

Musa Al-Tamari was in de eerste helft de meest opvallende man in het duel tussen OHL en Antwerp. De Jordaniër lag met een schitterende rush aan de basis van de vrije trap waaruit de 1-0 viel. Enkele minuten later haalde hij zelf het kanon boven.

Na een uur zat de Al-Tamari door zijn beste krachten heen. Wat de Jordaniër in de eerste helft liet zien, was smullen geblazen. Na 25 minuten ging hij een handvol Antwerpverdedigers voorbij, waarna Le Marchand hem foutief moest stuiten. Mercier bedankte en ramde de vrije trap in de bovenhoek.

Enkele minuten later deed Al-Tamari het zo mogelijk nog mooier dan zijn ploegmaat. Snoeiharde knal met links in de verste winkelhaak, wat een manier om je eerste doelpunt van het seizoen te scoren.

"Musa is iemand die een acuut gebrek aan statistieken had", gaf Marc Brys na afloop aan. "Op training heeft hij bij zulke acties al drie autoruiten ingetrapt en nu lukt dat wel", grapte de T1 van OHL. "Fantastisch voor hem. Hij heeft stappen gezet qua integratie, want het was moeilijk voor hem. Sinds hij die switch in zijn hoofd heeft gemaakt, is hij veel toegankelijker."

Ook Xavier Mercier had dit doelpunt van Al-Tamari allerminst zien aankomen. "Mijn doelpunt was erg mooi, maar die van Musa nog veel mooier. Hij probeert het heel vaak, op training en tijdens de match, maar nog nooit lukte het."