OHL wint en vindt aansluiting met top vier: "Mooie avond voor OHL"

Gedisciplineerd in balverlies, solide in balbezit. Neem daarbij nog twee fantastische goals en het hoeft geen betoog dat OHL de zege tegen Antwerp allerminst gestolen heeft. Marc Brys ziet zijn ploeg weer meedoen voor POI, al is dat (nog) geen doel voor dit OHL.

"Wij waren scherper, hadden meer drang", opende Brys zijn analyse. "Uiteraard kregen we een enorme stimulans door die vrije trap. Daarna volgde nog een supermooi doelpunt van Musa. In de tweede helft werden we wat weggedrukt, maar we zijn heel rustig gebleven. We bleven goed uitvoetballen, het is een mooie avond voor OHL."

En zo staat de promovendus met nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie plots op drie punten van KRC Genk, het huidige nummer drie. "Het staat allemaal op een hoopje, he. Drie punten erbij en we zitten in het nekvel van de tweede, drie punten minder en je sukkelt bijna uit de top acht. Ach, deze groep verdient het om in deze luxepositie te zitten en vrij te kunnen voetballen. Zo kunnen ze zonder druk groeien. Dat zal de volgende seizoenen iets anders zijn", besluit Marc Brys, die beseft dat de lat de komende jaren steeds hoger gelegd zal worden.