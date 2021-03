Jordaans Bondscoach Borkelmans over Mousa Al-Tamari (OHL): "Die jongen heeft iets"

Mousa Al-Tamari, ook wel bekend als "De Jordaanse Messi", opende maandagavond tegen Antwerp zijn rekening bij OHL. Hij scoorde er zijn eerste doelpunt in zeventien wedstrijden voor de club met een schitterend afstandsschot. Volgens Vital Borkelmans, bondscoach van Jordanië, moet het beste nog komen.

“Met zijn technische kwaliteiten en fysieke capaciteiten gaat hij nog brokken maken", zegt Borkelmans in Het Laatste Nieuws. "Hij heeft soms nog de neiging om te lang te lopen met de bal, maar zet op elk vlak grote stappen vooruit bij OHL."

Al-Tamari heeft er nochtans een lastige aanpassingsperiode opzitten aangezien hij enkel Engels begrijpt en het zelf beperkt spreekt. Toch is Borkelmans ervan overtuigd dat hij de juiste keuze maakte door naar OHL te gaan.

Groeien

"Ik had hem verwittigd. ‘Jongen, je hebt gekozen voor een land waar hard en lang getraind wordt. Waar iedereen belangrijk is, niet alleen jij. Pak je tijd, ga de uitdaging aan om hier te groeien en nog meer te leren. Het gaat je sterker maken dan je al bent.' Hij heeft geluisterd", aldus Borkelmans.

Nochtans had de Jordaniër de optie om naar Griekenland te trekken deze winter maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om te blijven. "Slim van hem om er te blijven", vindt onze landgenoot. "Zo'n Mercier, die de perfecte pass kan geven, ook dat maakt hem beter." zegt Borkelmans.

Toekomst

De bondscoach van Jordanië heeft in ieder geval veel vertrouwen in zijn pupil: "Ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen voor hem. Voor de winter, toen we tegen Irak en Syrië speelden, twee ploegen die veel hoger gerangschikt staan, was hij al outstanding. Twee keer man van de match. Die jongen heeft iets", aldus Borkelmans.

Bekijk hier het schitterende doelpunt van Al-Tamari: