Franky Vercauteren streng voor Antwerp: "Het leek wel een wandeling voor sommigen"

Enkele weken geleden leek POI haast een feit voor Antwerp. Na de nederlaag bij OHL staat de Great Old nog steeds op de tweede plaats, maar ziet het de concurrentie naderen. "Natuurlijk zijn mijn spelers moe, maar dat wil ik niet als excuus inroepen", gaf Vercauteren aan.

De T1 van Antwerp legde na afloop meteen de vinger op de wonde op de persconferentie. "Ik zag veel meer gretigheid en honger bij OHL in het begin van de wedstrijd. Daarna werden zij natuurlijk enorm geholpen door die twee heel mooie goals. Ik zou het zelfs bijna wereldgoals durven noemen. Pas daarna hebben we gereageerd, met veel balbezit en enkele kansen, maar dat telt niet. We toonen initiatief na de 2-0, waarmee ik niet wil zeggen dat we de zege verdienen. Op bepaalde vlakken was het gewoon te weinig."

De Great Old oogde vermoeid tegen OHL. De Leuvenaars kregen te veel tijd en ruimte om te voetballen, zag ook Vercauteren. "We hadden amper tijd om te trainen, waardoor we dus het accent legden op de defensieve automatismen. Tja, is het dan niet willen of niet kunnen? Aanvallers en middenvelders moeten even agressief zijn als een verdediger als dat nodig is. Het leek wel een wandeling voor sommigen", aldus Franky Vercauteren.

"Natuurlijk hebben we een zwaar programma, hebben we veel gereisd, hebben we veel geblesseerden... Dat is nu eenmaal de realiteit. Als je als club ambitie hebt, moet je dat aankunnen. Dan moet je er om de vier dagen staan. Ik wil dan ook geen excuses inroepen. Natuurlijk zijn mijn jongens moe. Maar woensdag moeten we er terug vol tegenaan, moe of niet", besluit Franky Vercauteren.