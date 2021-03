Antwerp ziet concurrentie naderen: "Nerveus? Nee, we zijn nog steeds een van de beste ploegen van het land"

Antwerp kon maandag alweer niet winnen. De Great Old botste op twee fenomenale Leuvense doelpunten, al speelde het zelf ook veel te weinig klaar. Antwerp ziet de concurrentie na de twee op negen naderen, maar Frank Boya panikeert niet.

De Kameroense middenvelder was na afloop vol lof voor de twee Leuvense klasseflitsen. "Chapeau voor hun twee doelpunten. Dat waren wereldgoals, daar moeten we niet flauw over doen. Ook wij hadden enkele kansjes, maar konden ze niet afmaken. En daar draait het om. Nu hebben we een week de tijd om de batterijen op te laden en te herbronnen. En dat zal nodig zijn, want er staan ons nog vijf finales te wachten."

Na de recente twee op negen schiet Antwerp zichzelf serieus in de voet. De Great Old ziet de concurrenten voor een POI-ticket naderen. "Nerveus? Nee, helemaal niet. Wij zijn profs en geloven in onze kwaliteiten. We zijn nog steeds een van de beste ploegen van België, zonder pretentieus te willen zijn", aldus Boya.