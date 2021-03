Marc Brys stelt debutant Louis Patris voor: "Opgeleid als spits, speelde een fantastische wedstrijd"

Het wit konijn bij OHL maandag luisterde naar de naam Louis Patris. De jonge Belg speelde nog geen minuut dit seizoen, maar maakte tegen Antwerp de match met verve vol. Hij hield zich goed staande tegen de ronkende namen van de Great Old.

Louis Patris heeft een verleden bij Standard, maar komt sinds 2015 voor OHL uit. Maandag dropte Marc Brys de 19-jarige verdediger in het elftal. In balbezit hield de youngster het sober, maar vooral in defensief opzicht liet hij zich positief opmerken. Hij hield zich meer dan staande tegen kleppers als Lamkel Zé, Refaelov en Gerkens. Een prima debuut én een optie erbij voor OHL.

"Patris heeft een iets langer traject achter de rug dan sommige andere jongens", schetst Brys. "De laatste drie à vier weken begon hij zich steeds meer te manifesteren op training. Daar moet je als trainer oog voor durven hebben. Bovendien moeten we als club ook kijken naar de toekomst: wat zijn zo'n jongens waard op dit niveau? Wel, ik vond het indrukwekkend wat hij vandaag heeft getoond."

"Louis werd opgeleid als spits, maar is omgeschoold tot verdediger. Hij is enorm snel, maar heeft vooral stappen gezet qua rust in het hoofd. Hij maakt steeds vaker de juiste keuzes. Bovendien werd hij vandaag goed omringd door de juiste spelers. Nogmaals, hij speelde fantastisch. Dat mag hij koesteren, maar deze prestatie vraagt om bevestiging", besluit de Leuvense T1.