Anderlecht verrijst en geeft onherkenbaar Antwerp rammel: play-off 1 ligt weer in Brusselse handen

Anderlecht heeft gedaan wat het moest doen om zich de beste kans te geven op play-off 1: winnen van Antwerp. Maar dat heeft The Great Old ook grotendeels aan zichzelf te danken. Hoe flauw en slap ze speelden, moest wel afgestraft worden. Anderlecht verrees uit zijn as.

Antwerp pakte Anderlecht op dezelfde manier aan als Club Brugge. Nu goed, dat kan één keer werken, maar je kan het niet elke keer zo doen. Anderlecht laten voetballen is om problemen vragen. Een vijfmansverdediging neerzetten, dan heb je hoger op het veld te weinig volk om te voetballen.

Antwerp had geen zin

Anderlecht domineerde het eerste kwartier en had met Ashimeru de beste kans. Het middenveld van The Great Old verzoop bij momenten tegen de lopende backs en afzakkende wingers van paars-wit. Lokonga en Trebel kregen daardoor te veel ruimte om het spel te verdelen. Kort samengevat: Antwerp stond te laag en had gewoon geen zin om te voetballen.

© photonews

Zonder een superreflex van De Wolf had Nmecha ook de voorsprong op het bord kunnen zetten. Nu moet wel gezegd dat Anderlecht er geen enkele keer kon doorglippen, maar Lamkel Zé moet zich daar nu ook wel eenzaam gevoeld hebben op zijn eiland vooraan. Je kon je niet van de indruk ontdoen dat Antwerp gelukkig was met een punt en extreem blij als er meer uit de kast zou vallen.

© photonews

Ashimeru, man van zijn woord

De tweede helft was vijf minuten bezig en het leek wel op een handbalmatch. Een omsingeling van Anderlecht en Antwerp dat zich veilig waande in en rond zijn zestien. 'An accident waiting to happen'. De Wolf bezorgde de thuisploeg nog even respijt door een strafschop van Nmecha te pakken. Dom weggegeven door Lukaku na een fout op Lokonga trouwens.

Maar lang kon de doelman van zijn triomf niet genieten. Nmecha zocht en vond verlossing en stuurde met een geweldige pass Ashimeru op weg naar de 0-1. De Ghanees had tijdens zijn interview bij de rust zelfs gezegd dat hij ging scoren. Een man van zijn woord! Antwerp werd afgestraft voor zijn aanpak.

© photonews

En het kon anders, want ineens kregen ze wel aanvallende intenties. Cobbaut moest een schot van Batubinsika van de lijn halen. Maar Anderlecht drukte door. Trebel verstuurde een goeie hoekschop - die van El Hadj waren niet al te best - en Murillo duwde al achteruit lopend de bal tegen de netten: 0-2. De organisatie bij Antwerp was nergens.

Dit Anderlecht met Trebel en Ashimeru al langer op het veld was volgens ons nu trouwens al zeker geweest van play-off 1. Des vrais footballeurs quoi! Net als Verschaeren en Ait El Hadj, die met goal nummer 3 knap de zege veilig stelde. Verschaeren deed er nog een schepje bovenop. Oververdiend! De 1-4 werd een doekje voor het bloeden. Antwerp zou zich dit nog wel eens kunnen beklagen, want hun plaats is weer wat onzekerder geworden. Anderlecht heeft weer alles in eigen handen.