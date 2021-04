'Tweede doelman' Cobbaut legde ook Lamkel Zé aan banden: "Tof om eens een match 'op 't gemakske' uit te spelen"

Als je twee centrale verdedigers elk bijna elf kilometer gelopen hebben, weet je dat de inzet goed was. Matt Miazga en Elias Cobbaut hielden het centrum gesloten en lieten hun aanwezigheid voelen.

Cobbaut ging dat zelfs eens letterlijk doen bij Lamkel Zé, op een plaats waar hij amper gevaarlijk kon zijn. "Tja, dat was misschien niet slim", kon Cobbaut er achteraf om grijnzen. "Deze zege doet enorm veel deugd. Zeker omdat we nu ook eens een match hadden die we 'op ons gemakske' konden uitspelen. We hebben nog niet veel 0-4 voorgestaan op de 80ste minuut hé", lachte de verdediger, die twee ballen van de lijn keerde. "Al is het wel spijtig van die tegengoal."

Cobbaut benadrukte het werk op training en ook maatje Miazga sprak van een perfecte voorbereiding door de technische staf. "Of we verrast waren dat Antwerp zo laag ging staan? We wisten dat ze kunnen pressen en ook het omgekeerde konden doen. We waren voorbereid op de twee scenario's", aldus Cobbaut. "De technische staf had ons alles verteld. Wij moesten het alleen nog uitvoeren en dat hebben we perfect gedaan", voegde Miazga toe.

In ieder geval is het een prestatie waar Anderlecht zich kan aan optrekken. "Vandaag en morgen mogen we er nog van genieten, maar daarna moet het vizier op Club Brugge gericht zijn!"