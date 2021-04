Vercauteren kon niet alles voorzien: "Ik heb geen glazen bol voor handen"

Geen Mbokani bij de startende 11, dit was toch wel een verrassing. Al zou dat geen garantie op succes zijn volgens Vercauteren.

Antwerp speelde toch wel verrassend in een heel behoudende opstelling met alleen Refaelov en Lamkel Zé vooraan. Zeker het niet opstellen van Mbokani, die terugkwam uit schorsing, was opvallend. Mbokani is bijvoorbeeld iemand die kan zorgen voor meer aansluiting tussen het middenveld en de aanval. Iets wat Antwerp tekortkwam vandaag. Vercauteren was hierover niet overtuigd: "Het kan zijn dat er dan meer aansluiting was tussen de linies. Maar evengoed ook niet. Dat is altijd gemakkelijk praten na de wedstrijd. Ik heb geen glazen bol dus ik kan dat ook niet op voorhand voorspellen."

Het duo vooraan, Lamkel Zé en Refaelov, creëerde zeer weinig kansen. Ze stonden op een eiland. "Inderdaad ze stonden er... Ik wil wel nog even zeggen dat er voor mijn tijd ook al werd gespeeld met Refaelov, Gerkens, Mbokani. Nu met Lamkel Zé erbij heb je zelfs nog iets extra. Het kwam er alleen vandaag helemaal niet uit."

Hongla speelde de laatste weken ijzersterk maar acteerde vandaag bijzonder slap. Je kon HIER al lezen dat hij te laat was teruggekeerd van zijn interland met Kameroen. Het was Vercauteren ook opgevallen dat de middenvelder niet zijn beste partij speelde: "Het lag misschien aan zijn late terugkeer maar niet alleen daaraan. Hij was gisteren niet aanwezig op training en het was nog afwachten of hij kon spelen. Ik ga het niet afschuiven alleen omdat hij wat ziek was. De blessure van Haroun zorgde ervoor dat we al snel moesten wisselen. Dan werd het moeilijk om hem nog te wisselen. Hij was vandaag inderdaad één van de spelers die te weinig kwaliteit brachten maar zeker niet de enige."