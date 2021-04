Eén van Vercauteren zijn spelers zit nog in Parijs: "Om 5 voor 10 telefoon dat hij er niet om 10 uur ging zijn"

Martin Hongla is één van de sterkhouders op het middenveld van Antwerp. Daardoor dankt hij ook zijn kersverse interlandcarrière bij Kameroen. Toch was hij nog niet teruggekeerd bij Antwerp.

Voor de spelers was het vandaag verzamelen om 10 uur op de club. Bijna iedereen was aanwezig. Behalve één international zei Vercauteren: "Hongla hebben we nog niet gezien. Die had nog niets laten weten en om 10 uur was het verzamelen op de club. Hij belde om 5 voor 10 dat hij nog in Parijs zat. Zo een zaken kan je verwachten na een interland."

Hongla speelde woensdagavond 90 minuten bij Kameroen dat thuis op een 0-0 bleef steken tegen Rwanda.

Op de vraag wanneer hij terug zal zijn op dat hij maandag kan spelen bleef Vercauteren op de vlakte: "Dat is nog een vraagteken!"

Vercauteren kan buiten de geblesseerde Coopman op een volledig fitte kern rekenen. Gelin is teruggekeerd uit blessure en is speelklaar. Tegelijkertijd keert Mbokani terug uit schorsing en kan zo zijn plaats diep in de aanval terug innemen.