Goots is kritisch voor Antwerp en Vercauteren: "Thuis moet je vol voor de drie punten gaan"

Antwerp-coach Frank Vercauteren kreeg veel kritiek over hoe hij de match tegen Anderlecht aangevat heeft. Velen begrepen niet waarom hij Dieumerci Mbokani bijvoorbeeld op de bank hield.

Patrick Goots was één van hen. "Antwerp was buiten de doelman over de hele lijn zwak. Ik denk dat ze met de verkeerde mentaliteit aan de wedstrijd tegen Anderlecht zijn begonnen", klonk het bij Extra Time. "Vercauteren koos voor dezelfde elf die Club Brugge verslagen hebben. Maar als je thuis speelt, moet je vol voor de drie punten gaan. Dat was vandaag niet het geval."

Goots wil Antwerp dan ook anders voor de dag zien komen. "Antwerp zal zich geen zorgen maken over play-off I", denkt Goots. "Maar tegen Moeskroen zal het volgende week wel een pak beter moeten. Je kan dan niet afwachtend spelen."