"Dit is een wedstrijd om snel te vergeten" - Ontgoochelde Gerkens zag Antwerp het zelf ook weggeven

Pieter Gerkens werd direct na de wedstrijd voor de camera gehaald. Hij vond het een wedstrijd om snel te vergeten.

“Ik sta hier niet met een goed gevoel", zei Gerkens na de match. "Ik denk dat we op geen enkel moment echt in de wedstrijd zaten. We kwamen er nooit uit door hun pressing. We kwamen altijd te laat en liepen achter de feiten aan. Het was de bedoeling om ze hoog op te vangen maar dit is er niet uitgekomen. We zaten te ver van de tegenstander, te ver van het duel. Met de kwaliteiten die ze hebben is het dan natuurlijk gemakkelijk voetballen. Dat hebben ze vandaag ook laten zien."

Na de goede tactische wedstrijd en de overwinning op Club Brugge was het vandaag helemaal anders. De euforie was snel weg. “Absoluut, ik denk dat we de 1ste helft hetzelfde hebben geprobeerd als in Brugge, maar met te weinig resultaat natuurlijk. We houden dan de 0 nog maar daar is dan ook alles mee gezegd."

"In de tweede helft proberen we hetzelfde te doen maar dan werkt Anderlecht wel de kansen af. Vanaf het moment dat je achter komt, wordt het heel moeilijk om druk vooruit tegaan zetten en de knop om te draaien. Dat hebben we wel geprobeerd maar dan merk je dat je niet in de match zit en dan speelt Anderlecht het heel gemakkelijk uit. Een wedstrijd om snel te vergeten!"