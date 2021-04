"Bestuur Anderlecht had gesprekken met sterkhouder Antwerp"

RSC Anderlecht deed op bezoek bij Antwerp een prima zaak in de strijd om play-off 1. Maar ondertussen kijkt het ook al richting volgend seizoen.

Daarbij duiken af en toe ook namen op van nieuwe spelers. Eentje daarvan zou Dieumerci Mbokani kunnen zijn.

De aanvaller liet zich al meermaals positief uit over een eventuele terugkeer naar het Lotto Park waar hij ooit al grote sier maakte.

1-4

Volgens LN24 zou het bestuur van Anderlecht ondertussen al hebben gesproken met de aanvaller van Antwerp.

Mbokani zelf viel pas halfweg de tweede helft in voor The Great Old tegen paars-wit en kon de bakens niet meer verzetten in de 1-4 nederlaag.