Nmecha mist penalty, maar was wel weer onmisbaar: "Club Brugge? We moeten iedereen aankunnen die op ons pad komt"

Lukas Nmecha stond niet op het scoreblad na Antwerp-Anderlecht omdat hij een strafschop miste. Maar toch kon men er weer niet onderuit: hij speelde een fantastische match tegen de drie centrale verdedigers van Antwerp. En zijn assist mocht er ook best wezen.

Nmecha zag zijn inzet gepakt worden door De Wolf, maar gaf luttele minuten later een schitterende pass met buitenkant rechts voor de openingsgoal van Ashimeru. "Of dat evenveel deugd doet? Nee, zo'n soort spits ben ik niet", lachte hij. Opgelucht wellicht, dat zijn misser geen gevolgen had. "We hebben vandaag laten zien dat we iedereen aankunnen. Er zijn niet veel ploegen die op Antwerp zo komen voetballen en domineren."

Volgende week Club Brugge wordt nog een moeilijkere horde, maar de zege tegen The Great Old gaf duidelijk heel wat vertrouwen. "We moeten iedereen kunnen kloppen die op onze weg komt. We hebben laten zien dat we van niemand schrik moeten hebben. Nu moeten we doorgaan, want we willen erbij zijn in play-off 1."