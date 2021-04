Anderlecht informeert naast Mbokani ook nog naar andere sterkhouder Antwerp

Anderlecht is bezig met een lijst met interessante profielen samen te stellen voor volgend seizoen. Eén daarvan is Dieumerci Mbokani, zoals we u gisterenavond al konden melden. Maar ook Lior Refaelov zou - onder bepaalde voorwaarden - op dat lijstje terecht kunnen komen.

Anderlecht heeft naar de contracten van beide spelers geïnformeerd, weet Het Nieuwsblad. Vrijblijvend uiteraard, maar ze wilden wel bekijken wat er allemaal mogelijk zou zijn en of er geen opties meer zijn. Ook Refaelov is eind dit seizoen einde contract en heeft nog geen nieuwe verbintenis getekend bij The Great Old. Paars-wit zoekt dus duidelijk naar ervaren profielen om zijn jeugd te omringen. De bijna 35-jarige Gouden Schoen zou wel in dat plaatje passen, maar zijn looneisen zullen er waarschijnlijk ook niet naast zijn. Mbokani is er al 35 en heeft ook nog geen nieuw contract getekend.