Goede opties voor Anderlecht: "Kijk maar wat zijn inbreng gedaan heeft voor zo'n jonge ploeg"

Anderlecht informeerde bij Antwerp over Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. Geen overbodige luxe om bij paarswit dertigers in de ploeg te droppen, meent Hugo Broos.

Broos gelooft wel in de komst van Refaelov en Mbokani bij Anderlecht. “We hebben de voorbije weken toch kunnen zien wat de inbreng van Trebel kan bewerkstelligen bij zo'n jong elftal”, zegt Hugo Broos aan GVA. “Met de jeugd alleen is het zeer moeilijk om prijzen te pakken of Europees voetbal te halen. Met veel jeugd werken gaat met ups en downs.”

Op korte termijn lijkt dit niet alleen de beste, maar vooral meest haalbare optie. “Om spelers te halen die het rendement de hoogte in kunnen jagen, daar heeft Anderlecht nu het geld niet voor, denk ik. Dan zijn de transfervrije Refaelov en Mbokani goede alternatieven. Je haalt op die manier ervaring in huis, maar ook kwaliteit. En dat is natuurlijk het belangrijkste.”

Dat Antwerp de twee laat gaan, is maar een halve waarheid volgens Broos. “Bij Mbokani zou ik dat begrijpen, gezien zijn leeftijd en de mogelijke blessures. Hij heeft ook geen klein contract. Bij Refaelov is dat minder begrijpelijk. Hij kan terugblikken op een sterk 2020 en hij heeft bewezen dat hij een hoog niveau kan halen, ook in Europa. De Gouden Schoen is daar het bewijs van. Bovendien zijn ze moeilijk vervangbaar. Het zou een aderlating zijn, mochten ze deze zomer vertrekken.”