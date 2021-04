Nill De Pauw weet wat er op het spel staat: "We spelen nu nog twee finales"

Nill De Pauw weet waar het schoentje wrong vandaag. Hij weet wat Antwerp de komende twee wedstrijden moet doen.

Hoe verteer je deze wedstrijd? "We zijn allemaal teleurgesteld. We moeten in de spiegel kijken. De kwaliteit die we brachten was te weinig. We vonden geen oplossingen. Op de counter hebben we nog de kans om gelijk te komen maar dan wordt het snel 0-2."

Het was een gelijkaardige aanpak zoals tegen Brugge met een laag blok en met 3 verdedigend ingestelde middenvelders. Was dit aangewezen voor een thuismatch tegen Anderlecht? "Achteraf kan je over vanalles praten. Als we meer kwaliteit aan de bal hadden getoond dan hadden we ook meer gecreëerd. Tegen Brugge hadden we zo succes en dat hebben we vandaag proberen te herhalen maar zonder succes.

Was er sprake van een zekere nonchalance na de overwinning tegen Brugge? "Ik denk het niet. Was dit te zien in de wedstrijd? We speelde niet kort genoeg op de man in deze wedstrijd. Daar moeten we op focussen in de volgende wedstrijden. We moeten zorgen voor meer aansluiting naar voor toe en zorgen voor meer bal recuperatie op het middenveld."

Dankzij de nederlaag van Oostende en winst van Anderlecht en Genk wordt het terug spannend voor de resterende 3 plaatsen in Play-Off 1. "We moeten proberen de twee resterende matchen nu te winnen. Allereerst op Moeskroen. We spelen nu nog mee finales waarin we moeten proberen om zes op zes te halen."