Kompany heeft geen tijd om lang te vieren: "Ik zit al met Club Brugge in mijn hoofd"

Vincent Kompany ging uit zijn dak bij het laatste fluitsignaal, maar was een halfuur later al weer helemaal gekalmeerd. Het eerste wat eruit kwam was: "Volgende week staat Club Brugge te wachten hé."

Je zal maar eens de nummer 2 zo'n pak rammel geven na een moeilijk seizoen, maar de euforie bleef achterwege. Want play-off 1 wordt nog twee matchen strijden. "Als het slecht gaat, ben ik de eerste om optimistisch te zijn en als het goed gaat, ben ik de eerste om gereserveerd te zijn. Er zijn dingen om te verbeteren. Onze taak is nu om de ploeg te stabiliseren."

Dat wordt belangrijk de komende weken, want Anderlecht heeft nu alles zelf in handen. "Als we goed zijn, zijn we meestal heel, heel goed en als we slecht zijn, is het meestal héél, héél slecht. Ik blijf kalm, want Brugge komt er heel snel aan. Daar zit ik nu al mee in mijn hoofd. We hebben wel een heel goeie match gespeeld. Dit resultaat kan sommige mensen verrassen, maar mij niet. De jongens hebben het goed aangepakt: kalm als het moest en vooruit als het kon."

Nog twee keer winnen en play-off 1 is altijd binnen. "Eender welke situatie, het blijft bij Anderlecht altijd hetzelfde: er moet gewonnen worden. Zelfs met zoveel jonge spelers moet je de ambities van de club blijven nastreven."