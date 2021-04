De lichtgewichtbrigade van Anderlecht maakte indruk: "Voor Anouar en ik maakt het niet uit wie daar staat"

Daar hebben ze bij Anderlecht op gewacht: Yari Verschaeren heeft zijn beste vorm teruggevonden na zijn blessure. Hij speelt niet meer centraal, maar de lichtgewichtbrigade op de flanken maakt wel brokken.

Anouar Ait El Hadj en Yari Verschaeren zijn respectievelijk 1m74 en 1m72, maar de aalvlugge aanvallers hebben het de robuuste verdedigers van Antwerp wel moeilijk gemaakt. "Anouar en ik proberen gewoon ons eigen spel te spelen, dat maakt niet uit tegen wie. Het blijft hetzelfde of daar nu grote, sterke jongens staan", aldus Verschaeren.

In de tweede helft kwam dat pas helemaal goed uit de verf. "In het begin was het wat zoeken, maar we voelden aan dat de ruimte er wel ging komen. Het was een kwestie van tijd. We zijn blijven doorgaan en na die eerste goal is het snel gegaan."

Verschaeren hoopt zijn kansen op het EK nog wat te doen stijgen in de komende weken. Tijdens de interlandbreak mocht hij voor het eerst in een hele tijd niet opdraven. "Ik ben er wel niet zo mee bezig. Ik werk zo hard mogelijk en dan zullen we wel zien. Vandaag voelde ik me goed en kon ik scoren. Dat gaat me alleen maar beter doen voelen."