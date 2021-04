Trebel blinkt weer uit, maar ziet ook zijn 18-jarig maatje schitteren: "Hij had me gezegd hoe hij ging scoren"

We hoeven er geen tekening meer bij te maken zeker? Deze Adrien Trebel gaat bij leven en welzijn dit seizoen niet meer uit de basis. Het zou maar al te gek zijn. De Fransman dirigeert en laat Anderlecht beter voetballen.

U moet er maar de statistieken eens op nakijken. Anderlecht heeft nog geen enkele match verloren waarin Trebel meespeelde dit seizoen. Dat is al iets meer dan een konijnenpoot in 12 wedstrijden. "Het is leuk dat ik opnieuw in de basis sta. Dat is goed voor mij, maar ik onthou vooral hoe hard ik gewerkt heb om hier te staan", zei de 30-jarige middenvelder.

Trebel en zijn voetbalkwaliteiten zijn gekend. Maar ook zijn goeie invloed op jongens als Sambi Lokonga en Ait El Hadj. "Alles liep vandaag quasi perfect, we deden wat de coach vroeg. De jongeren zie je wekelijks beter worden. Hun vertrouwen neemt toe."

Ait El Hadj

Een speciale vermelding was er voor Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige aanvaller maakt grote indruk de laatste weken. Hij heeft zelfs zoveel zelfvertrouwen dat hij zijn goals nu al aankondigt. "Hij zei me onlangs dat hij wat video’s bekeken had en zo ging scoren. Tja, als die jongen zo blijft groeien gaat hij een mooie carrière tegemoet. Ik heb er wel vertrouwen in: in zijn hoofd zit het goed en hij wordt goed omringd. Hij werkt goed en de voetjes blijven op de grond."