Bij Anderlecht staat Stroeykens op de flank en start Delaney op het middenveld. Cercle-coach Muslic moest serieus puzzelen. Heel zijn verdediging is geschorst of out. Het is dan ook een heel experimenteel geheel.

Anderlecht: Kasper Schmeichel - Kasper Dolberg - Jan Vertonghen - Ludwig Augustinsson - Theo Leoni - Mats Rits - Thomas Delaney - Anders Dreyer - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Zeno Debast

Bank: Moussa N'Diaye - Francis Amuzu - Majeed Ashimeru - Luis Vazquez - Louis Patris - Colin Coosemans - Nilson Angulo - Federico Gattoni - Kristian Arnstad



Cercle Brugge: Warleson - Felix Lemarechal - Kévin Denkey - Felipe Augusto - Alan Minda - Abu Francis - Leonardo Da Silva Lopes - Hannes Van der Bruggen - Hugo Siquet - Christiaan Ravych - Jonas Lietaert

Bank: Erick - Senna Miangue - Kazeem Olaigbe - Maxime Delanghe - Nils De Wilde - Thibo Somers - Abdoul Ouattara

Vergelijking Anderlecht - Cercle Brugge

Positie

1 6

Punten

38 29

Gewonnen

2 1

Verloren

2 1

Gescoorde doelpunten

5 5

Doelpunten tegen

6 5

Gele kaarten

10 11

Rode kaarten

1 1

Onderlinge duels gewonnen