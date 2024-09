LIVE Frankrijk-België (20u45): Veel wissels bij Frankrijk en wie vervangt De Cuyper?

De Rode Duivels spelen maandagavond hun tweede wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. Nemen de Duivels revanche voor de uitschakeling op het EK?

Iets meer dan twee maanden geleden verloren de Rode Duivels van Frankrijk op het EK. De achtste finale was toen bijzonder gesloten en beslist door een late owngoal van Jan Vertonghen, nota bene zijn laatste wedstrijd bij de Duivels.

Het was al de derde keer in zes jaar dat de Belgen op de Fransen botsten op een toernooi: het WK in 2018, de Nations League in 2021 en nu het EK in 2024. Voor de Duivels wordt het dus stilaan tijd om de Fransen eens te kloppen.

Veel wissels bij Frankrijk, wie vervangt De Cuyper?

En die Fransen toonden vrijdag tegen Italië dat ze kwetsbaar zijn, in Parijs gingen ze met 1-3 de boot in. Al kan dat ook wel eens nadeel zijn voor de Rode Duivels, want de Fransen zullen zichzelf zeker willen tonen.

Er wordt wel verwacht dat bondscoach Deschamps bijzonder veel zal wisselen in zijn basiself in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Italië. Onder meer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en N'Golo Kanté zouden op de bank beginnen.

Bij de Belgen is het afwachten wie Maxim De Cuyper zal vervangen op de linksachter. Hij moest de selectie verlaten na een hamstringblessure. Onder meer Arthur Theate, Thomas Meunier en Timothy Castagne zijn opties.