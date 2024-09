Zeno Debast heeft zijn zwakke punten nog niet aangepakt: "Uw mening verrast me, hij was een van de besten op het veld"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de linkerflank van het centrale verdedigingsduo lijkt het moeilijk voor te stellen dat Zeno Debast iets anders ervaart dan moeizame optredens op het hoogste niveau. De speler van Sporting Lissabon heeft dit aan iedereen duidelijk gemaakt, behalve aan Domenico Tedesco.

Hij kan zeker niet helemaal verantwoordelijk worden gehouden voor de prestatie van gisteren, vooral niet als je bedenkt dat hij geen ervaren centrale verdediger is die voor het eerst een nationaal team leidt waarin veel sterkhouders achterin ontbreken.

Zeno Debast heeft zijn zwaktes nog niet gecorrigeerd

Zeno Debast had echter zichtbaar moeite op het veld van het Groupama Stadium. Aan de linkerkant van het centrale verdedigingsduo leek hij vaak in de problemen te verkeren, een positie die duidelijk niet zijn sterke punt is. Met de bal aan de voet gaf de nieuwe speler van Sporting Lissabon voornamelijk zijwaartse passes naar Arthur Theate.

Bij het opbouwen verliest België een belangrijk wapen met Debast aan de linkerkant, hoewel hij over een uitstekende lange pass met zijn rechterbeen beschikt die hij in deze positie moeilijk kan gebruiken.

Ik ben verrast: voor mij was Debast een van de besten op het veld

Verdedigend wist Debast zich afwisselend goed en minder goed te tonen. Zijn ingreep op Bradley Barcola in de slotfase van de wedstrijd voorkwam waarschijnlijk een 3-0 van Frankrijk, maar zijn kopbal op de eerste goal toonde meteen zijn zwakte in het luchtduel. Bij voorzetten, zoals die van Lucas Digne, geeft hij de tegenstander te veel tweede ballen cadeau.

"Ik ben nogal verrast dat jullie zeggen dat hij er niet comfortabel uitzag. Naar mijn mening was hij een van de besten op het veld. Ik vond dat hij initiatief nam, dat hij herhaaldelijk met zijn vleugelspelers speelde en dat hij goed was in de duels," verbaasde Domenico Tedesco zich tijdens de persconferentie.

"Misschien is hij niet zo comfortabel met zijn linkerbeen, maar als je hem zou verwisselen met Wout Faes, zou je hetzelfde over hem zeggen. Maar natuurlijk kan iedereen de wedstrijd op een andere manier analyseren."

Het lijkt erop dat Zeno Debast zijn coach heeft overtuigd, terwijl de verschillende meningen over hem veel minder positief waren. Echter, de kloof tussen Domenico Tedesco en de supporters is zo groot geworden dat het niet zo verrassend is om veel uiteenlopende meningen te zien.