🎥 Rode Duivels ondergaan de wet van de sterkste tegen Frankrijk en gaan opnieuw de boot in

De Rode Duivels hebben opnieuw niet kunnen winnen tegen Frankrijk. In hun tweede wedstrijd in de Nations League verloren de Belgen met 2-0.

De Rode Duivels wilden voor het eerst in 43 jaar nog eens een officiële wedstrijd winnen tegen Frankrijk. De Fransen stonden wel op scherp na hun 1-3 nederlaag tegen Italië, Deschamps zette onder meer Mbappé en Griezmann op de bank.

Het eerste kwartier waren de Rode Duivels de betere ploeg, maar echt grote kansen konden de Belgen wel niet creëren. Lukebakio ging voor eigen succes in plaats van naar Openda te spelen, hij had maar binnen te duwen.

Daarna namen de Fransen over en drukten ze de Rode Duivels stevig achteruit. Casteels kon wel enkele keren redden, maar na een halfuur was het wel prijs. Casteels duwde een schot van Dembélé nog weg, maar in de voeten van Kolo Muani. Hij ramde de bal binnen.

Dembélé telt Belgen snel uit in tweede helft

De Fransen bleven daarna de betere ploeg en trokken met een verdiende voorsprong de rust in. Ook na de pauze domineerden de Fransen, op het uur verdubbelde Dembélé de score. Op rechts kwam hij naar binnen in de zestien en knalde met links hoog in doel.

Frankrijk liet daarna de teugels wat vieren en gaf de bal aan de Belgen, maar echt veel konden de Rode Duivels daar mee doen. Invaller Mbappé kwam nog dicht bij de 3-0, maar dankzij Casteels bleef het toch 2-0.

Geen zege dus voor de Rode Duivels tegen Frankrijk, maar vooral de onmacht zal onthouden worden. België en Frankrijk staan nu samen tweede in de groep met drie punten en hetzelfde doelsaldo, Italië leidt met zes punten.

Bekijk hier de goals van Kolo Muani en Dembélé