86-voudig Rode Duivel spaart De Bruyne niet en heeft héél duidelijke mening over de Duivelse aanvoerder

Kevin De Bruyne is hét gespreksonderwerp aan de Belgische cafétogen na zijn uitlatingen over ploegmaats na het verlies van de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Franky Van der Elst heeft er een héél duidelijke mening over.

Als je niet goed genoeg bent voor de top moet je alles geven. Maar zelfs dat doen sommigen niet De woorden van Kevin De Bruyne lieten niets aan de verbeelding over. De aanvoerder van de Rode Duivels gooide zijn landgenoten simpelweg onder de bus na het verlies tegen Frankrijk. De toekomst van de sterkhouders van Manchester City bij de Rode Duivels lijkt onzeker, maar volgens Franky Van der Elst zal het niet zo'n vaart lopen. Al moét Domenico Tedesco wel ingrijpen. "De Bruyne is veruit de beste Belgische speler", aldus de 86-voudig Rode Duivel in Sjotcast. "Maar hij is te emotioneel. Net daarom is hij niét de geschikte speler om aanvoerder te zijn." "Ik heb die mening overigens eerder ook al verkondigd", besluit Van der Elst. "Ik zeg dit dus niet na de gebeurtenissen in Frankrijk. Is Kevin De Bruyne een geschikte aanvoerder voor de Rode Duivels? De Bruyne draagt de aanvoerdersband sinds het afhaken van Eden Hazard bij de Rode Duivels. Het lijkt er echter niet op dat Tedesco de band op korte termijn zal afnemen.