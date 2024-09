Frank Raes evalueert Rode Duivels: "Het leek alsof ze op revanche speelden"

Na de degelijke prestatie van de Rode Duivels tegen Israël was er hoop op bevestiging in de wedstrijd tegen Frankrijk. Frank Raes, huisanalist van de Gazet van Antwerpen, deelde zijn visie op de recente prestaties van de Belgische nationale ploeg in de Nations League.

“Na een sterke start tegen Israël hoopten we op een vervolg tegen Frankrijk. En wat mij betreft is dat voor één helft gelukt,” zegt Raes. “De Belgen begonnen in Lyon indrukwekkend, met veel balbezit en hoge druk. Het leek alsof ze een beetje op revanche speelden na de kritiek op hun defensieve aanpak tijdens het EK.”

“De Fransen beschikken over bijna alleen maar atleten. Fysiek is dat team echt indrukwekkend. De voorsprong van Frankrijk bij de rust was dan ook logisch. In de tweede helft werd het meer eenrichtingsvoetbal, en Frankrijk bewees opnieuw dat het een sterkere ploeg heeft. Maar dat is geen schande.”

Raes wijst op het feit dat Didier Deschamps veel spelers wisselde, terwijl Domenico Tedesco vast hield aan zijn sterkste elf.

Daarnaast maakt Raes een vergelijking met Romelu Lukaku en Loïs Openda. Hoewel Openda een goede prestatie neerzette tegen Israël, was zijn gemiste penalty een smet op zijn spel. Tegen Frankrijk was hij minder zichtbaar, en het blijft afwachten hoe hij onder Tedesco zal presteren.

Tot slot merkt Raes op dat de Belgische verdediging tegen Frankrijk zwaar op de proef werd gesteld. “Sommige spelers hadden moeite om het tempo bij te houden, maar dat is geen schande. We bouwen aan een nieuwe ploeg en missen de talentvolle lichting van zes jaar geleden.”