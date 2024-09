Wim De Coninck ziet status van Rode Duivels veranderen: "We moeten in de toekomst vanuit een underdogpositie spelen"

Na de wedstrijd tegen Frankrijk verkeren de Rode Duivels in een crisissfeer. Het scherpe interview van aanvoerder Kevin De Bruyne na de wedstrijd zette de situatie extra onder druk.

Analist Wim De Coninck verklaart dat het geen verrassing was dat De Bruyne deze uitbarsting had. “Het verbaasde me niet dat hij direct na de wedstrijd zijn frustraties uitte,” zegt De Coninck aan Sporza. “De Bruyne heeft zijn frustraties tijdens de wedstrijd al getoond en zijn teleurstelling over zijn ploegmaats en hun prestaties was duidelijk.”

De Bruyne uitte ook kritiek op de tactische keuzes van zijn ploeggenoten, vooral op de manier waarop ze zich positioneerden. De Coninck legt uit dat De Bruyne hiermee niet alleen de verdedigers bedoelde, maar ook de middenvelders zoals Onana en Tielemans die diep terugzakten en zo de Fransen veel ruimte gaven.

Volgens de analist is De Bruyne gewend aan het spelen onder druk bij Manchester City, waar de spelers beter in staat zijn om deze strategie te volgen voegt de analist eraan toe.

“De Bruyne’s frustraties benadrukken de tekortkomingen van het huidige Belgische team. Tegen topteams blijkt België tekort te komen, en de ploeg lijkt kwetsbaarder dan voorheen”, aldus De Coninck.

De Rode Duivels worden binnen een maand opnieuw getest met aankomende wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. De Coninck gelooft dat het verstandig kan zijn om de verwachtingen te temperen en vanuit een underdogpositie te spelen.