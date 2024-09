In Frankrijk heeft de overwinning op België de spanningen verlicht: "We kwamen niet echt in gevaar..."

Frankrijk won maandag met niet al te veel problemen van België. Een overwinning die goed doet bij de Franse nationale ploeg.

Er wordt momenteel veel gesproken over de sfeer rond het nationale team in België. De Rode Duivels slagen er niet in om een bevredigend spel te laten zien.

Dit heeft opnieuw de kapitein Kevin De Bruyne behoorlijk geïrriteerd. De speler van Manchester City was namelijk erg gefrustreerd na de wedstrijd.

In Frankrijk was de sfeer ook niet optimaal vóór deze wedstrijd. Kylian Mbappé had het vuur doen oplaaien, evenals Mike Maignan, die niet ontkende dat er spanningen in de kleedkamer waren.

Uiteindelijk heeft de overwinning op België als effect gehad dat alles werd gesust. "Tegen Italië zijn we om verschillende redenen tekortgeschoten, we moesten gewoon zelfkritiek leveren, dingen op gang brengen, vooral in de intensiteit. Ik denk dat we dat nu beter hebben gedaan," verklaarde Jules Koundé aan de microfoon van TF1.

"We waren niet in paniek. Maar ik denk dat we met elkaar moesten praten, duidelijk zijn. We hadden vertrouwen in de reactie van de groep. We maakten ons niet al te veel zorgen. Het was nodig om de dingen te bespreken, ik had vertrouwen in de reactie van de groep. We hadden twee opeenvolgende nederlagen geleden, we moesten deze wedstrijd absoluut winnen voor het vertrouwen."