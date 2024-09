Didier Deschamps opgelucht na overwinning tegen Rode Duivels: "Tegen een zeer sterk Belgisch team gespeeld"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoewel de Rode Duivels in België niemand heeft kunnen overtuigen, heeft Didier Deschamps dat in Frankrijk wel gedaan. De Franse coach maakte opmerkelijke wissels na de nederlaag tegen Italië.

Waar Domenico Tedesco na de overwinning op Israël, die al enkele vragen opriep niet ingreep, aarzelde Didier Deschamps niet om acht spelers te wisselen na de nederlaag tegen Italië.

De Franse bondscoach startte zonder Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Bradley Barcola, maar dat bleek voldoende om de Rode Duivels te verslaan.

Deschamps sprak na de wedstrijd met lof over de Belgische tegenstand: "Ik ben tevreden met wat we hebben gepresteerd tegen een sterke Belgische ploeg, die ons in de eerste helft behoorlijk heeft uitgedaagd," zei hij op de persconferentie.

"Ik voel me niet echt opgelucht, maar we waarderen deze overwinning des te meer omdat het team niet onder de beste omstandigheden speelde."

De Franse coach erkende dat zijn team het lastig had tijdens de eerste dertig minuten, voordat ze het overwicht kregen tegen de Rode Duivels. Na de nederlaag van vrijdag en de daaropvolgende kritiek, heeft Deschamps gedurfde keuzes gemaakt die nu hun vruchten hebben afgeworpen.

“We waren vrijdag niet slecht, en ook vandaag is niet alles opgelost. We moeten door deze moeilijke momenten heen om onze doelen te bereiken."