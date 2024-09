Opnieuw de beste Duivel op het veld: 'Koen Casteels trekt een trieste conclusie na de nederlaag tegen Frankrijk'

België heeft maandag met 2-0 verloren van Frankrijk. Koen Casteels was duidelijk teleurgesteld na deze nederlaag.

Na een teleurstellend EK had België zich enigszins herpakt door Israël te verslaan in hun openingswedstrijd van de Nations League.

De hoop was dat de Rode Duivels op maandag revanche zouden nemen tegen Frankrijk. Helaas werd die hoop niet waargemaakt.

Zonder Koen Casteels zouden de Belgen waarschijnlijk met een grotere score dan 2-0 hebben verloren. De doelman deelde zijn inzichten na de wedstrijd met RTL Sports.

"We begonnen goed en hadden de controle over de wedstrijd. Na 25 minuten werd het echter moeilijker. We misten de nodige agressiviteit. Frankrijk scoorde en nam daarna de controle over. Wat we hebben laten zien, was niet voldoende om te winnen of zelfs maar een gelijkspel te behalen."

Hoewel België kansen had om te scoren, ontbrak de efficiëntie. "In dit soort wedstrijden moeten we onze kansen benutten. Frankrijk beschikt over een bank vol spelers die allemaal van topkwaliteit zijn en die allemaal kunnen starten," aldus Casteels.