Kevin Mirallas over de malaise bij de Rode Duivels: "Deze beelden zien we bij elke wedstrijd van het nationale team..."

België heeft gisteren met 2-0 verloren van Frankrijk. Kevin De Bruyne was dan ook erg teleurgesteld na de wedstrijd.

België en Domenico Tedesco hebben nog veel werk te verzetten. Dat is zonder twijfel de conclusie na de nieuwe nederlaag tegen Frankrijk.

Wat opviel, naast het vertoonde spelpeil en de zo duidelijk voelbare demotivatie van de spelers, was ook het gedrag van Kevin De Bruyne.

De aanvoerder van de Rode Duivels heeft zijn frustratie tijdens en na de wedstrijd niet verborgen gehouden, en ging zelfs zo ver dat hij openlijk kritiek uitte op zijn teamgenoten.

Op de set van RTL Sports, heeft de voormalige Rode Duivel Kevin Mirallas gesproken over de situatie van De Bruyne. "Ik hoop dat dit zijn toekomst op korte termijn niet in gevaar brengt. Het moet heel moeilijk voor hem zijn. Hij heeft de gouden periode van het nationale team meegemaakt. Alles gaat goed bij Manchester City. Hij komt hier en alles is ingewikkeld."

"Daarnaast is het ook aan hem om het goede voorbeeld te geven, om te proberen zijn teamgenoten met zich mee te trekken. Maar hij kan het niet alleen. Er is veel frustratie. Ik heb het gevoel dat we dit soort beelden bij elke wedstrijd van het nationale team zien..."