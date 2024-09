Amadou Onana doet de wenkbrauwen fronsen na Frankrijk-België: "We hebben veel kansen gecreëerd"

Amadou Onana was de enige Rode Duivel die na de nederlaag tegen Frankrijk de Belgische pers te woord wilde staan. En die uitleg

Amadou Onana nam als enige Rode Duivel zijn verantwoordelijkheid om de Belgische pers te woord te staan. De Belgen konden de Fransen, behalve in het eerste kwartier toen ze nog niet probeerden, weinig in de weg leggen.

Onana had echter niet het gevoel van onmacht. "Nee, we hebben ondanks alles veel kansen gecreëerd die we niet afgemaakt hebben", zei de middenvelder van Aston Villa. De Rode Duivels sloten de wedstrijd af met een xG van 0,56.

"Frankrijk was efficiënter en dat moeten we accepteren. Ze zaten beter in de wedstrijd dan wij, dat zijn zaken die gebeuren. Daar moeten we uit leren. Maar ik zag een ploeg die vrijer speelde dan op het EK, want we hebben kansen gecreëerd. Zij zaten beter in de wedstrijd, daar moeten we uit leren."

Onana over uithaal van De Bruyne

Dat dacht Kevin De Bruyne wellicht ook. Hij haalde stevig uit naar zijn ploegmaats. "Dat is een verklaring waar ik me in kan vinden", zei Onana. "We kunnen slecht spelen, dat kan bij iedereen gebeuren, maar we moeten wel motivatie uitstralen."

De Bruyne maakte zich al bijzonder boos tijdens de rust. "Hij ons dat we beter moesten spelen. Level up. Ook met meer intensiteit, want het was niet België wat we zagen." Daarna liep Onana net als de rest van de Rode Duivels naar de bus.