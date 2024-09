Kevin De Bruyne haalt snoeihard uit: "Als je niet goed genoeg bent moet je alles geven, maar zelfs dat wordt niet gedaan door sommigen"

De Rode Duivels begonnen goed tegen Frankrijk, maar ondergingen de wet van de sterkste en verloren met 2-0. Kevin De Bruyne was ongezien hard voor enkele ploegmaats.

De Rode Duivels verloren alweer tegen Frankrijk, enkele maanden na de pijnlijke uitschakeling op het EK. De Fransen waren gewoonweg beter deze keer.

Kevin De Bruyne was na afloop duidelijk bijzonder geïrriteerd, dat viel te merken in zijn interview na afloop. Er werd hem gevraagd naar wat er allemaal misliep en wat zeker beter moet de volgende keer.

"Dat kan ik niet eerlijk zeggen. Ik heb het al tegen de ploeg gezegd in de rust, dat kan ik absoluut hier niet zeggen", vertelde hij voor de camera's van VTM. Er wordt hem gevraagd of hij bedoelt dat hij het niet in de media kan zeggen, waarop hij ook duidelijk is: "Ja."

"Het moet op elke manier beter. De standaard is top, als je de top niet aankunt dan ben je niet goed genoeg. Als je niet goed genoeg bent, moet je alles geven. Maar zelfs dat wordt niet gedaan door bepaalde mensen dus dan is het klaar."

Ik kan accepteren dat we niet zo goed zijn als in 2018. Ik ben de eerste die dat jaren heeft gezegd. Andere dingen zijn onacceptabel. Maar dat ga ik hier niet zeggen. Dat heb ik gedaan toen ik 18 was bij Genk, dat ga ik nu niet doen, ik ben 33.