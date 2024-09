Een tweede geval zoals Courtois overleeft Tedesco niet: deze maand wordt superbelangrijk voor toekomst bondscoach en... Duivels

Exact een maand, zolang heeft Domenico Tedesco om de plooien in zijn kleedkamer weer glad te strijken. En vooral: om de ontstane kloof met Kevin De Bruyne te dichten.

Want laten we eerlijk zijn: De Bruyne nam ook Tedesco op de korrel in zijn nu reeds berucht interview. De spelmaker haalde immers ook aan dat er te weinig aansluiting kwam van achter hem. En dat is de verantwoordelijkheid van de bondscoach.

Tielemans en Onana stonden veel te laag en KDB kon het alleen allemaal niet bolwerken. Naast zijn ploegmaats was ook Tedesco onderwerp van zijn tirade. Terecht? Waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk had hij dat beter achter gesloten deuren gedaan.

Net als de 'Ik stop'-uitspraken voor het oog van de camera. Want wat in de nasleep van een emotionele avond gezegd wordt, is niet altijd hoe je er een paar dagen later over denkt. Maar bon, het is duidelijk dat het zo niet verder kan.

De Bruyne wil niet gelinkt worden aan middelmaat

De winnaar in De Bruyne kan zich niet blijven opladen om zulke matchen te spelen. Want nu hij kapitein is en Witsel, Vertonghen, Fellaini, Alderweireld en Hazard er niet meer bijlopen, wordt er steeds naar hem gekeken. Hij kan daar wel mee om, maar hij wil niet gelinkt worden aan middelmaat.

Daarvoor is zijn standaard al veel te lang veel te hoog. Die standaard wil hij ook bij de Rode Duivels zien. Het is nu aan Domenico Tedesco om met KDB te gaan praten en de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Of Tedesco gaat te boek staan als de man die de twee grootste vedetten liet stoppen.

De situatie is anders dan met Thibaut Courtois, maar dit kan niet zomaar passeren. Binnen exact een maand staat de wedstrijd tegen Italië gepland en tegen dan moet er een duidelijke communicatie geweest zijn. En indien mogelijk ook ergens een groepsgesprek, want van de goeie sfeer is er nog weinig te bespeuren.

Tedesco moet naar Manchester om met De Bruyne te praten. Zijn toekomst als bondscoach hing al een zijden draadje en dat is er niet dikker op geworden na gisteren. Zonder oplossing lijkt dit dan ook het einde te betekenen, want in deze atmosfeer kan hij niet langer functioneren.